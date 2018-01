特朗普週二晚發表國情咨文 移民經濟等議題料成焦點

By

【KTSF】

特朗普總統將於週二晚發表上任後首份國情咨文,預料重點會談及經濟和稅改、基建、移民和貿易等議題,特朗普在演說中,預料也會提到對華貿易逆差、DACA計劃的 “夢想生”、重建軍隊及北韓威脅等。

特朗普的國情咨文的主題是”構建一個安全、強大和令人自豪的美國”,預料他會首先提及上任以來達成的多項成就,包括股市屢創新高、國會通過新的稅改法、失業率跌至17年來新低等。

在貿易方面,特朗普將會強調公平及互惠的貿易原則,預料他也會提到對華貿易逆差的問題,他較早時接受訪問時透露,可能考慮在知識產權問題上採取報復行動。

在基建方面,特朗普將會談及總值近2萬億美元的道路及橋樑興建大計。

至於棘手的移民改革問題也是重點之一,當中包括解決年輕時入境美國,現時仍然留在美國的DACA計劃的無證人士,特朗普傾向贊成給予DACA的夢想生有10至12年時間有入籍機會,不過條件是,國會要撥款興建美墨邊界圍牆,特朗普希望兩黨可以妥協。

特朗普說:”希望民主黨人與我們聯手,解決DACA和移民問題,但也將重點提到貿易問題,世界多年來佔美國便宜,我們正加以阻止,必須有互惠的貿易,不再有單邊貿易。”

