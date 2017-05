By

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統與俄羅斯總統普田週二通電話,這是自美軍上月初對敘利亞採取軍事行動後,兩國元首恢復直接對話。

白宮官員表示,特朗普與普田進行了非常良好的對話,討論過敘利亞問題,雙方又同意敘利亞戰鬥已經持續過久,普田與特朗普同意加強美俄在敘利亞問題上的外交努力,令敘利亞內戰可以早日結束。

雙方又同意尋求行動上協調打擊恐怖主義,俄羅斯透露普田及特朗普同意盡努力安排雙方7月時在德國會晤。

特朗普自年初就職後,已兩度與普田通電話,不過美軍上月發射戰斧巡航導彈攻擊敘利亞的空軍基地,報復敘利亞政府軍以化學武器對付平民,俄羅斯批評美軍的行動侵犯主權國家,違反國際法,特朗普當時形容美俄關係陷入歷史低谷。

