特朗普宣布減稅大計 聲稱有利商界創造職位

【KTSF 黃恩光報導】

特朗普總統週三宣布啟動他的減稅大計,但具體內容是什麼,就沒有透露。

特朗普週三到密蘇里州一間親共和黨的企業宣布他將會減稅。

特朗普說:”我們今天在此啟動大計,為民生而減輕公司與工人的稅負。’

他說今次是30年來,首次對稅務法例作出根本的改革,而他的減稅大計有利經濟成長,有利創造職位,有利美國的國計民生,他向國會喊話,要求國會同他合作。

他又指中國等國家靠低稅而取得高競爭力,壓住美國,所以美國不得不減稅來應對。

他週三並沒有說明要減幾多,如何填補減稅留下的財政缺口,對此就連國會共和黨人內部也有分歧。

一般認為減稅的最大得益者是富裕階層,有超黨派的稅務經濟政策研機構估計,富豪的所得稅率平均會降低近8%。

特朗普週三在密蘇里州宣布減稅大計時,也特別點名民主黨籍的密蘇里州聯邦參議員Claire McCaskill ,因為McCaskill 明年尋求連任。

有評論指出,特朗普用減稅打擊McCaskill的勝算,同時為明年中期選舉打出一張壓陣大牌。

國會參議院民主黨領舒默回應說,特朗普減稅是為有錢人送大禮,而窮人只是得麵包碎,這樣做民眾會起立抗拒。

