特朗普宣布減稅大計 聲稱有利商界創造職位

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【KTSF 黃恩光報導】

特朗普總統週三宣布啟動他的減稅大計，但具體內容是什麼，就沒有透露。

特朗普週三到密蘇里州一間親共和黨的企業宣布他將會減稅。

特朗普說：”我們今天在此啟動大計，為民生而減輕公司與工人的稅負。’

他說今次是30年來，首次對稅務法例作出根本的改革，而他的減稅大計有利經濟成長，有利創造職位，有利美國的國計民生，他向國會喊話，要求國會同他合作。

他又指中國等國家靠低稅而取得高競爭力，壓住美國，所以美國不得不減稅來應對。

他週三並沒有說明要減幾多，如何填補減稅留下的財政缺口，對此就連國會共和黨人內部也有分歧。

一般認為減稅的最大得益者是富裕階層，有超黨派的稅務經濟政策研機構估計，富豪的所得稅率平均會降低近8%。

特朗普週三在密蘇里州宣布減稅大計時，也特別點名民主黨籍的密蘇里州聯邦參議員Claire McCaskill ，因為McCaskill 明年尋求連任。

有評論指出，特朗普用減稅打擊McCaskill的勝算，同時為明年中期選舉打出一張壓陣大牌。

國會參議院民主黨領舒默回應說，特朗普減稅是為有錢人送大禮，而窮人只是得麵包碎，這樣做民眾會起立抗拒。

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