【KTSF】

白宮週五再出現重大人事變動,特朗普總統下午在社交媒體Twitter發文,稱已任命John F. Kelley將軍出任白宮幕僚長一職,意味現任幕僚長Reince Priebus已被撤換。

Kelly是現任國土安全部部長,特朗普在推文中讚揚Kelly 是一名”傑出的美國人”,而且”是其政府中真正表現出色的成員”。

Priebus週五稍早還與特朗普一同到紐約州Brentwood市出席一項活動,特朗普曾說感謝他的服務和”對國家的貢獻”。

