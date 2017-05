視頻拍下特朗普推開黑山總理 若無其事走上前排

特朗普總統週四出席北約組織峰會,被拍到伸手推開黑山總理走上前排位置,其舉動引發網民熱議,但黑山總理對被推開,似乎並沒有太介懷。

在視頻中可見,北約秘書長斯托爾滕貝格當時正帶領各成員國領袖參觀新總部,並準備前往影大合照,站在後方的特朗普突然伸出右手,推開站在前面的黑山總理馬爾科維奇,然後站在對方前面,若無其事地整理外套,再與立陶宛總統交談。

視頻很快在互聯網上廣傳,黑山報章報導稱,”特朗普似乎不想任何人遮擋他”。

有網站亦起了”美國第一”(America First)的標題來調侃特朗普的舉動。

不過,被推開的馬爾科維奇似乎並不太介懷,他說當時並沒有在意,而美國總統站在前排也是很自然的事,他反而感謝特朗普支持黑山加入北約。

