特朗普反擊 指Comey是說謊者和洩密者

總統特朗普今天在白宮與羅馬尼亞總統約翰尼斯舉行聯合新聞發佈會,回答記者的問題時,反指被革職的前FBI局長James Comey昨天向國會作證時講大話。又說Comey的作證並無顯示他與俄羅斯串通或者他妨礙司法。特朗普又指Comey是洩密者,向媒體洩露兩人的私人對話。

特朗普更加強調,就兩人的私人會面對話,百分百不怕宣誓作證。他又否認叫Comey效忠自己。這個講法

與Comey昨天的作證有出入。

究竟特朗普與Comey之間談論過甚麼話題,最好是有錄音帶為證。但特朗普拒絕透露兩人的私人會談有沒有錄音。

不過眾議院情報委員會今天致信要求白宮法律顧問

Don McGahn提供有關特朗普與Comey兩人之間的對話,是否有錄音或者備忘錄。這個委員會也致信給Comey,要求取得在他未被開除之前,他與特朗普之間的討論有沒有保留筆記或備忘錄。

