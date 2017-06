美國退出巴黎氣候協定 關乎經濟利益

By

【KTSF】

特朗普總統指,巴黎氣候協定損害美國經濟及工人利益,也不利美國主權,所以退出協定 尋求再談判,因為底線是巴黎協定很不公平,極高度對不起美國。

巴黎氣候協定經過長期談判後,在2015年達成。至今有195國參予。

協定尋求在2030年前,減少全球溫室氣體排放量,令地球的平均溫度增幅不超過2攝氏度,最好是不上升超過1.5攝氏度,以免全球氣候出現不可逆轉的劇烈變動。

奧巴馬政府答應到在2025年時,美國比對2005的水平,減少溫室氣體排放量近三成。

特朗普今日認為,美國有這樣的承諾,但其他國家就不必減幾多,對美國不公平,要重新談判。

特朗普也提到協定裡面,一千億元的綠色氣候基金用來幫助發展中國家減少碳排以適應和對抗氣候變化。預料到了2020年,這個基金會增加到每年超過四千億元。他反問這個綠色基金的錢用在那裏。因此退出巴黎氣候協定著眼點無關氣候問題,而是關乎美國經濟利益。

巴黎氣候協定去年11月初生效,預料需要四年時間,美國才能正式退出。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。