白宮表示,特朗普總統建議為180萬年幼時被非法帶到美國的無證移民提供入籍渠道。

有白宮官員週四向媒體披露特朗普的移民改革方案框架,形容這項折衷方案可以獲得參議院通過。

特朗普的移民改革方案將會大幅縮減依親移民制度,未來只限配偶或未成年子女申請,同時會取消移民簽證抽籤制度。

方案也提出撥款250億元興建邊界圍牆,同時會再撥數十億元,用於移民執法行動,但具體數字沒有透露。

該名官員是以匿名身分向媒體披露這項消息,因為他未獲授權在方案正式公布前討論有關內容。

