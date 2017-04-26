特朗普政府公布稅改方案 揚言大小企也受惠

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【KTSF】

特朗普總統週三公布其稅改方案，將會為大小企業大幅減稅，特朗普政府稱，此舉可以刺激經濟增長，從而增加就業機會，惠及美國的中產階層，不過，國會議員卻憂慮，大幅減稅可能會導致聯邦赤字飆升。

除削減企業稅外，稅改方案還會削減富裕階層多要繳交的投資稅和遺產稅，不過，特朗普政府強調，稅改方案其他條文，將會確保受惠的是中產階層，而非富裕階層。

白宮仍未披露減稅會為聯邦赤字帶來多大影響，只強調稅改所帶來的經濟增長，將會減少財赤急增的風險。

聯邦財政部長Steven Mnuchin形容，這次是1986年以來，美國最重大的一次稅制改革，當中建議把個人入息稅率（tax brackets）由目前的7個減至3個，分別是10%、25%和35%，同時把已婚配偶的標準減稅額增至24,000元，並會保留慈善捐贈和房貸利息的減稅額。

特朗普政府也計劃為需要支付託兒支出的家庭提供稅務優惠，但方案卻沒有提及細節。

特朗普政府強調，這次稅改是希望簡化稅制，協助中產階層人士，目前美國家庭的中位年收入是5萬多元。

但更重要的是，方案會同時降低富裕階層的稅務負擔，當中包括建議取消遺產稅、最低替代稅（alternative minimum tax），以及奧巴馬健保推行後向投資收益徵收的3.8%稅項。

企業方面，邊際稅率將會由最高的35%減至15%，把個人入息列為小企業收入的報稅者，最高稅率將由39.6%減至15%，以這項方式報稅的人士，可能包括醫生、律師或大型地產公司。

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