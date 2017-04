特朗普政府公布稅改方案 揚言大小企也受惠

By

【KTSF】

特朗普總統週三公布其稅改方案,將會為大小企業大幅減稅,特朗普政府稱,此舉可以刺激經濟增長,從而增加就業機會,惠及美國的中產階層,不過,國會議員卻憂慮,大幅減稅可能會導致聯邦赤字飆升。

除削減企業稅外,稅改方案還會削減富裕階層多要繳交的投資稅和遺產稅,不過,特朗普政府強調,稅改方案其他條文,將會確保受惠的是中產階層,而非富裕階層。

白宮仍未披露減稅會為聯邦赤字帶來多大影響,只強調稅改所帶來的經濟增長,將會減少財赤急增的風險。

聯邦財政部長Steven Mnuchin形容,這次是1986年以來,美國最重大的一次稅制改革,當中建議把個人入息稅率(tax brackets)由目前的7個減至3個,分別是10%、25%和35%,同時把已婚配偶的標準減稅額增至24,000元,並會保留慈善捐贈和房貸利息的減稅額。

特朗普政府也計劃為需要支付託兒支出的家庭提供稅務優惠,但方案卻沒有提及細節。

特朗普政府強調,這次稅改是希望簡化稅制,協助中產階層人士,目前美國家庭的中位年收入是5萬多元。

但更重要的是,方案會同時降低富裕階層的稅務負擔,當中包括建議取消遺產稅、最低替代稅(alternative minimum tax),以及奧巴馬健保推行後向投資收益徵收的3.8%稅項。

企業方面,邊際稅率將會由最高的35%減至15%,把個人入息列為小企業收入的報稅者,最高稅率將由39.6%減至15%,以這項方式報稅的人士,可能包括醫生、律師或大型地產公司。

