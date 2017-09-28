特朗普稅改方案倡助中產 最大贏家是企業巨富（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

國會共和黨人在健保替代案今年無希望過關後，將立法焦點轉移到減稅，特朗普政府週三公佈共和黨稅制改革方案，大幅度降低企業所得稅及精簡個人入息稅，將稅階由7個減至3個。

特朗普總統週三在印第安那州表示，他希望為中產家庭減稅，以及簡化稅制。

特朗普說：”我們為中產階層減稅，令稅制較簡單和較公平，並將職位和財富從海外調回來。”

他並沒有說明細節，但共和黨提出的稅制改革方案，建議大企業所得稅由現時35%降到20%，小商業的所得稅率就從最高39.6%降至25%，巨富的所得稅也從39.6%降至35%。

個人入息稅方面，將會由現行的7個稅階（tax braket）減至3個，稅率分別是12%，25%，35%。

標準免稅額就提高一倍，即是個人提高到1.2萬元，已婚聯合報稅人士，就建議提高到2.4萬元，但每個稅戶享有的4,000元個人免稅額（personal exemptions）就會取消。

此外，分項扣稅（itemized deduction）基本上取消，但保留房屋按揭及慈善捐款的扣稅。

方案也建議孩子稅務優惠將會提高，照顧老人家也得到500元稅務優惠。

如果獲得通過，將會是30年來稅制最大幅度的改動。

有分析指出，雖然特朗普強調，這項稅制改革是為中產階層而設，但實際上最大的得益者是大企業及巨富階層。

但對美國的經濟也有利，因為大幅降低美國的企業所得稅，有助企業再投資，幫助經濟成長，並推高美國產品的競爭力。

此外，在地區稅制方面的改革，也對企業將利潤調回美國起到鼓勵作用，一些科技企業，好像蘋果和Facebook，它們在海外賺取的大筆利潤如果調回美國的話，可能在美國享有”一次過” 較低的稅率，而這個稅率及其他細節仍有待白宮與國會釐訂。

有評論指出，健保替代案這麼難通過，這個稅制改革方案也差不多，相信會有更多的爭論，因為共和黨內部都有分歧。

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