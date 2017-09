特朗普稅改方案倡助中產 最大贏家是企業巨富（視頻）

By

國會共和黨人在健保替代案今年無希望過關後,將立法焦點轉移到減稅,特朗普政府週三公佈共和黨稅制改革方案,大幅度降低企業所得稅及精簡個人入息稅,將稅階由7個減至3個。

特朗普總統週三在印第安那州表示,他希望為中產家庭減稅,以及簡化稅制。

特朗普說:”我們為中產階層減稅,令稅制較簡單和較公平,並將職位和財富從海外調回來。”

他並沒有說明細節,但共和黨提出的稅制改革方案,建議大企業所得稅由現時35%降到20%,小商業的所得稅率就從最高39.6%降至25%,巨富的所得稅也從39.6%降至35%。

個人入息稅方面,將會由現行的7個稅階(tax braket)減至3個,稅率分別是12%,25%,35%。

標準免稅額就提高一倍,即是個人提高到1.2萬元,已婚聯合報稅人士,就建議提高到2.4萬元,但每個稅戶享有的4,000元個人免稅額(personal exemptions)就會取消。

此外,分項扣稅(itemized deduction)基本上取消,但保留房屋按揭及慈善捐款的扣稅。

方案也建議孩子稅務優惠將會提高,照顧老人家也得到500元稅務優惠。

如果獲得通過,將會是30年來稅制最大幅度的改動。

有分析指出,雖然特朗普強調,這項稅制改革是為中產階層而設,但實際上最大的得益者是大企業及巨富階層。

但對美國的經濟也有利,因為大幅降低美國的企業所得稅,有助企業再投資,幫助經濟成長,並推高美國產品的競爭力。

此外,在地區稅制方面的改革,也對企業將利潤調回美國起到鼓勵作用,一些科技企業,好像蘋果和Facebook,它們在海外賺取的大筆利潤如果調回美國的話,可能在美國享有”一次過” 較低的稅率,而這個稅率及其他細節仍有待白宮與國會釐訂。

有評論指出,健保替代案這麼難通過,這個稅制改革方案也差不多,相信會有更多的爭論,因為共和黨內部都有分歧。

