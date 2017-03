特朗普預示中美首腦會談非常艱難 巨額逆差要結束

By

【i-CABLE】

美國總統特朗普形容下周與中國國家主席習近平的首腦會談將”非常艱難”,強調美國不能再在美中貿易中出現巨額逆差,中方則表示,兩國貿易不平衡,由不同因素造成,責任不全在中方。

特朗普下周便在佛羅里達州的私人物業海湖莊園和習近平舉行首腦會談,雙方在會談前一周才正式公佈,特朗普之後在社交網站帖文,形容會談將「非常艱難」,認為美國再不能夠在美中貿易出現巨額逆差。

習近平鐵定下週四訪美 與特朗普舉行首腦會談

在北京,中國外交部副部長鄭澤光則指兩國貿易不平衡,由多個因素造成,不可以全怪中方。鄭澤光強調,中方不刻意追求貿易順差,而且與部份國家貿易也出現逆差,習近平應特朗普邀請下周四周五訪美兩天,特朗普首晚會在海湖莊園設宴款待習近平夫婦,除了貿易問題,北韓及南海問題亦是焦點。

據報兩人亦會散步和舉行工作午餐,特朗普早在競選期間,曾警告會增加中國貨品入口稅及將中國列為貨幣操縱國,但分析認為,由於美國希望中方能夠運用影響力,阻止北韓繼續開發核武和導彈,特朗普在會談中,未必會在貿易問題擺出過分強硬立場。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。