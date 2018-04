By

【i-CABLE】

法國總統馬克龍國事訪問美國,是特朗普就任總統後,首位以此形式到訪的外國元首。

總統特朗普在白宮門外歡迎馬克龍,二人握手並擁抱,他們隨即到白宮南草坪植樹,樹苗來自法國北部的貝洛森林,第一次世界大戰時,有近萬名美軍於該地陣亡,二人其後乘直升機,到第一任總統華盛頓的故居維農山莊,並共晉晚餐。

二人週二將於白宮正式會談晚上舉行國宴,馬克龍周三會到美國國會演說。

美國官員指,今次國事訪問將聚焦於兩國關係、經貿及安全合作,外界預料伊朗核問題將會是兩國的重點討論議題。

