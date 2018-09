特朗普擬再向2,000億美元中國商品徵關稅

【i-CABLE】

特朗普總統表示,與中國的貿易談判進展良好,但並不準備達成中方想要的協議,會繼續同中方談判,並重申很尊重中國國家主席習近平。

美國就2,000億美元中國商品徵收關稅的諮詢期週四結束,各界都觀望美國總統特朗普會否隨即啟動徵稅措施,特朗普在白宮對記者表示,美方在同中國的貿易談判中做得非常好,並不準備達成中方希望取得的協議,但很尊重習近平,雙方將繼續保持對話。

在近期的貿易摩擦當中,美國與中國已互相向對方500億美元的貨物加徵關稅,美國可能在週四稍後宣佈,向另外2,000億美元中國進口貨品加徵關稅。

在貿易戰陰霾下,進口商都爭取在實施加徵關稅前入貨,導致美國在7月貿易逆差升至5個月最大,對中國逆差和歐盟逆差創紀錄。

美國7月出口減少1%,進口增加0.9%,達到2,612億美元,是有紀錄以來最多。

貿易逆差擴大至501億美元,較6月多44億美元,連續第二個月擴大,以幅度計是3年來最大,對中國逆差達到創紀錄的368.3億美元,對歐盟的逆差亦達到創紀錄的176億美元。

