By

【KTSF】

就參議院兩黨週一達成協議,初步通臨時撥款法案讓聯邦政府有望重開,特朗普總統表示,他很高興看到國會民主黨人”回復理性”,放棄阻撓議事,導致聯邦政府停運的舉措。

特朗普稱,其政府會商議一項長遠的移民政策,但必須是符合本國利益。

特朗普這份聲明,是由白宮發言人桑德斯在白宮記者會上讀出,特朗普對聯邦政府獲得撥款感到高興,他說:”在政府獲得撥款後,我轄下的政府將會尋求方案,解決目前非常不公平的非法移民問題。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。