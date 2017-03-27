白宮創新辦公室 注入商界經營理念整頓政府官僚

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【KTSF】

健保替代案因為紿終不夠票，最終要在眾議院撤回後，特朗普就將焦點轉到其他政策方面。

他今天就宣佈成立新的白宮創新辦公室，實際上是一個策略顧問專責小組。理念就是將商界經營業務的思維注入華府的政治，從而整頓政府的官僚架構。這個辦公室由特朗普的高級顧問兼女婿Jared Kushner領導，直接向特朗普匯報，成員來自前商界領袖。

這個創新辦公室尤其特別關注科技和數據，並且與各大科技企業的巨頭合作，定期開會溝通。目標包括，將所有聯邦政府部門的科技和數據基礎設施現代化，人人都可享有寬頻網路服務，推行更新工作培訓計劃。在一些情況下，建議將部份政府服務私有化或將現有的合約判給新的投標人，對抗類鴉片的濫用等。而這些項目將包含在一萬億元基建撥款開支裡面。

預料特朗普本星期稍後也會宣佈，設立毒品專員公署。

特朗普委以大任的女婿，36歲的Jared Kushner以前是地產及媒體行政人員，也插手許多範疇，涉及外交內政、總統的人事調動等，因此受到批評，指他是一個影子外交人員。但凡與許多國家包括中國，墨西哥，加拿大和中東等對外關係事務上都可以見到他的影子，等於是特朗普的總顧問。特朗普因此也備受批評，被指將總統的職責交給家人去做。

有人計算過特朗普上任以來，已經去過高爾球場渡假十幾次。而他就任以來的表現是歷來新科總統之中最惡劣，對內對外的是非口舌，至今未有停過。

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