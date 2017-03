白宮創新辦公室 注入商界經營理念整頓政府官僚

By

健保替代案因為紿終不夠票,最終要在眾議院撤回後,特朗普就將焦點轉到其他政策方面。

他今天就宣佈成立新的白宮創新辦公室,實際上是一個策略顧問專責小組。理念就是將商界經營業務的思維注入華府的政治,從而整頓政府的官僚架構。這個辦公室由特朗普的高級顧問兼女婿Jared Kushner領導,直接向特朗普匯報,成員來自前商界領袖。

這個創新辦公室尤其特別關注科技和數據,並且與各大科技企業的巨頭合作,定期開會溝通。目標包括,將所有聯邦政府部門的科技和數據基礎設施現代化,人人都可享有寬頻網路服務,推行更新工作培訓計劃。在一些情況下,建議將部份政府服務私有化或將現有的合約判給新的投標人,對抗類鴉片的濫用等。而這些項目將包含在一萬億元基建撥款開支裡面。

預料特朗普本星期稍後也會宣佈,設立毒品專員公署。

特朗普委以大任的女婿,36歲的Jared Kushner以前是地產及媒體行政人員,也插手許多範疇,涉及外交內政、總統的人事調動等,因此受到批評,指他是一個影子外交人員。但凡與許多國家包括中國,墨西哥,加拿大和中東等對外關係事務上都可以見到他的影子,等於是特朗普的總顧問。特朗普因此也備受批評,被指將總統的職責交給家人去做。

有人計算過特朗普上任以來,已經去過高爾球場渡假十幾次。而他就任以來的表現是歷來新科總統之中最惡劣,對內對外的是非口舌,至今未有停過。

