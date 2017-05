駐華大使提名人認識習近平多年 會對華採強硬立場

By

【KTSF 吳倩妤報導】

獲特朗普總統提名出任美國駐華大使的布蘭斯塔德(Terry Branstad)出席參議院外交關係委員會的提名聽證會,他在會上表明會在北韓貿易及人權問題上對中國展現強硬立場。

現任艾奧瓦州長的布蘭斯塔德在聽證會上表示,他會運用數十年來的經驗,迫使中國做更多,制止北韓的核野心。

布蘭斯塔德說:”中國可以在外交及經濟上向北韓傳達明確訊息,即北京與美國及其他國家都不會容忍北韓擴展核技術及導彈計劃。”

布蘭斯塔德早於1985年接待河北省訪問團時,認識當年是河北正定縣委書記的中國國家主席習近平。

布蘭斯塔德表示,不會因此而不願意或羞於向中方提出人權及保護知識產權問題,布蘭斯塔德表明在南海問題上,不容許中國以人工島礁強迫或限制鄰國的航行及飛越自由。

在兩岸議題上,他表明會繼續信守一中政策,支持中美三份聯合公報及台灣關係法,希望兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式和平解決。

布蘭斯塔德又表示,若出任駐華大使,會繼續為美國產品尋找進入中國市場的機會,亦會探訪中國各地廣泛接觸民眾。

