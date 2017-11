特朗普按總統慣例赦免火雞 笑說不會推翻奧巴馬火雞特赦

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週二按照傳統,在感恩節前赦免一對火雞,讓牠們無需被宰殺,成為感恩節大餐的主角,特朗普還自嘲,一直致力推翻前任總統奧巴馬所有施政,所以也想過推翻去年兩隻火雞的特赦。

特朗普說:”你們都知道我一直很積極推翻我前任的部分行政命令,但白宮法律顧問辦公室告訴我,Tater和Tot的赦免,不論任何情況下也不能推翻,所以Tater和Tot可以放心安享晚年。”

今年獲選得到赦免的兩隻火雞,分別是Drumstick和Wishbone,牠們會和去年獲赦免的兩隻火雞一樣,被送去維珍尼亞州理工大學一個為牠們特設的養殖場。

特朗普在赦免儀式後,攜同第一夫人Melania以及兒子Barron,啟程前往他在佛羅里達州的渡假別墅過感恩節。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。