特朗普大逆轉 有意重入跨太平洋夥伴協定（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統態度急轉彎，週四早上命令顧問衡量是否重新加入跨太平洋夥伴協定TPP。

特朗普週四早上在白宮接見農業盛產州的共和黨籍州長和參議員。

內布拉斯加州共和黨參議員Ben Sasse說：”他說的一件事我很認同，就是他指示Kudlow（經濟顧問）和Lighthizer（貿易代表）重新檢視是否加入TPP。”

Sasse指出，美方現在能還擊中方的最大籌碼，就是重新主導太平洋國家的貿易。

TPP是由奧巴馬總統全力推動的，他花了多年時間，與亞太十一國談判才達成，主要宗旨就是以美國為主導，聯合12國的力量，在經貿上制衡中國。

但是，特朗普競選總統時，就強調要退出TPP，並一上任便下令美國撤出TPP。

他當時抨擊這項國際多邊貿易協議有損美國利益，主張一對一的貿易談判更有效，25位共和黨議員曾聯合寫信，勸特朗普重新考慮協定。

分析指出，特朗普重新考慮TPP，是為了要保護美中貿易談判中，可能受威脅最大的農業，而農業生產地是他的核心票倉。

但若真想美國重新加入TPP，過程也不會容易，美國退出後，包括日本、加拿大、墨西哥等11個原本是TPP的成員國，已經於去年11月重新簽署了新版本的TPP。

此外，特朗普週四也指出，美中最終可能不會互相徵收新的關稅，並表示北美自由貿易協議的重新談判進展順利。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。