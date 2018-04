特朗普大逆轉 有意重入跨太平洋夥伴協定（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統態度急轉彎,週四早上命令顧問衡量是否重新加入跨太平洋夥伴協定TPP。

特朗普週四早上在白宮接見農業盛產州的共和黨籍州長和參議員。

內布拉斯加州共和黨參議員Ben Sasse說:”他說的一件事我很認同,就是他指示Kudlow(經濟顧問)和Lighthizer(貿易代表)重新檢視是否加入TPP。”

Sasse指出,美方現在能還擊中方的最大籌碼,就是重新主導太平洋國家的貿易。

TPP是由奧巴馬總統全力推動的,他花了多年時間,與亞太十一國談判才達成,主要宗旨就是以美國為主導,聯合12國的力量,在經貿上制衡中國。

但是,特朗普競選總統時,就強調要退出TPP,並一上任便下令美國撤出TPP。

他當時抨擊這項國際多邊貿易協議有損美國利益,主張一對一的貿易談判更有效,25位共和黨議員曾聯合寫信,勸特朗普重新考慮協定。

分析指出,特朗普重新考慮TPP,是為了要保護美中貿易談判中,可能受威脅最大的農業,而農業生產地是他的核心票倉。

但若真想美國重新加入TPP,過程也不會容易,美國退出後,包括日本、加拿大、墨西哥等11個原本是TPP的成員國,已經於去年11月重新簽署了新版本的TPP。

此外,特朗普週四也指出,美中最終可能不會互相徵收新的關稅,並表示北美自由貿易協議的重新談判進展順利。

