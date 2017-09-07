特朗普與民主黨領袖達共識 延長國債上限到期日

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨領袖週三達成共識，同意提高國債上限到期日，以及Harvey的風災撥款。

特朗普週三接見國會兩院兩黨領袖，他宣布支持民主黨人建議，將國債上限的到期日順延3個月，以便聯邦政府有經費維持至到12月中，以及撥款救助Harvey風災，至於救助金額仍有待國會商討。

特朗普說：”我們有非常良好會談，基本上達成妥協，是非常誠懇和專業的會面。”

特朗普今回轉向與民主黨人協議，令不少人感到意外，也令共和黨人感到憤怒。

共和黨人起先要求將國債上限到期日延長18個月，後來減至6個月，財政部長支持這個要求，但民主黨人認為，債限順延3個月就足夠。

有分析指出 ，國債上限到期日續期越短，民主黨人手上的摃桿力量越強，在國債上限及開支預算案方面有更多的話事權。

而國會共和黨領袖在這方面的立法，由於黨內意見分歧拉扯太大，而需要民主黨人的票數才能過關。

眾議長賴恩就指責民主黨人在國債上限和救災撥款問題上玩政治。

另外，國會眾議院週三表決通過79億元Harvey救災撥款方案，只有3名共和黨籍眾議員反對，預料參議院領袖有可能在本星期就救災方案進行表決，他們會將救災撥款法案與國債上限談判掛勾。

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