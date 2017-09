特朗普與民主黨領袖達共識 延長國債上限到期日

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨領袖週三達成共識,同意提高國債上限到期日,以及Harvey的風災撥款。

特朗普週三接見國會兩院兩黨領袖,他宣布支持民主黨人建議,將國債上限的到期日順延3個月,以便聯邦政府有經費維持至到12月中,以及撥款救助Harvey風災,至於救助金額仍有待國會商討。

特朗普說:”我們有非常良好會談,基本上達成妥協,是非常誠懇和專業的會面。”

特朗普今回轉向與民主黨人協議,令不少人感到意外,也令共和黨人感到憤怒。

共和黨人起先要求將國債上限到期日延長18個月,後來減至6個月,財政部長支持這個要求,但民主黨人認為,債限順延3個月就足夠。

有分析指出 ,國債上限到期日續期越短,民主黨人手上的摃桿力量越強,在國債上限及開支預算案方面有更多的話事權。

而國會共和黨領袖在這方面的立法,由於黨內意見分歧拉扯太大,而需要民主黨人的票數才能過關。

眾議長賴恩就指責民主黨人在國債上限和救災撥款問題上玩政治。

另外,國會眾議院週三表決通過79億元Harvey救災撥款方案,只有3名共和黨籍眾議員反對,預料參議院領袖有可能在本星期就救災方案進行表決,他們會將救災撥款法案與國債上限談判掛勾。

