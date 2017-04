特朗普簽行政命令 調查鋼材入口有否威脅國家安全

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四簽署行政命令,要求聯邦商務部調查評估入口的鋼材是否威脅到國家安全,他說不應該太過依賴外國進口的鋼材。

在一班鋼鐵業行政人員包圍下,特朗普總統在白宮簽署了這項行政命令,他說鋼鐵材料對經濟和軍事都很重要,因此他要求商務部長評估入口廉價的鋼材,是否危害到國家安全。

他又限令商務部長最快在30天至50天內提交建議作出改善,檢討完成後,特朗普就會決定是否限制鋼材入口。

這項政令備忘錄包含在1962年的貿易擴張法裡面,當中有一項條款列明,如果總統覺得損害國家安全,是可以實施一些限制措施。

商務部長Wilbur Ross就表示,在第一季鋼材入口急升近兩成,已經對國內的鋼鐵業構成非常嚴重衝擊,美國已經就鋼材產品發出超過150份反傾銷和關稅訂單,但都未能實質紓緩不公平貿易對美國鋼鐵業所帶來的負面影響。

中國國營的鋼鐵業約佔全球鋼鐵製造的一半,特朗普指,外國向美國大量傾銷鋼材,已經打擊美國鋼鐵業,導致鋼鐵工人失業,因此特朗普強調,最重要是在互惠條件下進行貿易。

特朗普說:”我們尋求的貿易關係要平衡,互惠,我喜歡’互惠’這個字,因為沒有太多的互惠貿易關係,但我們將有公平有利雙邊的貿易。”

美國入口鋼材來自超過90個國家,當中包括加拿大墨西哥、俄羅斯、巴西、土耳其、德國和中國等。

