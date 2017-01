By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普週三正式宣佈,下令動用聯邦資源在美墨邊境修建圍牆。

特朗普週三跟國防部會面時指,第一行動是下令動工建圍牆。另外指會增加美墨邊境的執法人員。他亦表示將削減庇護無證移民城市的聯邦資金,限制難民人數進入美國。

特朗普接受媒體採訪時指會要求墨西哥補付圍牆建築費。

