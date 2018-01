【i-CABLE】

特朗普總統與南韓總統文在寅通電話,表示適當時候願與北韓對話。

這次是兩人一週內第二次通話,青瓦台指,文在寅交代了週二兩韓高級對話的成果,雙方同意不止促成了北韓參加平昌冬奧,還有可能有助推動美國與北韓磋商半島無核化,美韓將會繼續就兩韓對話的進展緊密溝通。

特朗普又承諾兩韓對話期間,不會對北韓採取軍事行動,他又向文在寅透露,美國將會由副總統彭斯率領高級代表團參加冬奧。

