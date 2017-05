特朗普上任一百天 自讚當總統非常出色

By

週六是特朗普擔任總統100天,他當天下午來到賓夕法尼亞州,出席支持者的集會,同時拒絕出席白宮記者團的晚宴,這也是1981年以來,第一次有總統拒絕出席這個年度晚宴。

週六晚上,特朗普總統沒有和過去的總統一樣,出席白宮記者團的年度晚宴,這是1981年雷根總統以來,第一次有總統不出席這個活動。

那年雷根因為遇刺而無法出席,特朗普週六下午來到賓夕法尼亞州出席支持者的聚會,以此慶祝他擔任總統100天,他發言時不忘挖苦傳媒,他指出,如果說傳媒應該誠實並報導事實,那這些傳媒實在是非常的不及格。

特朗普還說,新政府在100天內,取得了歷史性的進展,未來還有「偉大的戰鬥」。

儘管特朗普拒絕出席,白宮記者團的年度晚宴照常舉行,有許多大牌明星出席,晚宴主持人印度裔喜劇演員Hasan Minhaj自然不會放過調侃特朗普的機會。

他說:”我們國家的領袖不在這裡,因為他住在莫斯科。”

他也說笑道:”各位應該比過去更加努力,全靠你們,總統才有機會了解新聞。”

特朗普上次出席白宮記者團晚宴是2011年,當時晚宴的主持人以及奧巴馬總統都對特朗普開玩笑,並嘲笑他,也有人說,正是那次被嘲笑的經歷,刺激他競選總統。

而在週六稍早,大批民眾在首都華盛頓以及包括舊金山在內的全美各地300多個城市集會,抗議特朗普反對制止氣候暖化的立場。

在紐約,也有人在特朗普大廈前集會,批評特朗普擔任總統的100天是失敗的100天。

但特朗普週日藉著每週一次的總統廣播講話,說他的這100天是美國歷史上最成功的100天。

特朗普週日早上也在CBS電視台”面對國家”(Face the Nation)訪談節目中說,他喜歡總統這份工作,因為這份工作一直充滿挑戰,就像生活中也充滿挑戰一樣,他也認為,自己在總統職位上的表現非常出色。

