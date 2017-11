By

【KTSF】

正在日本訪問的特朗普總統週一在記者會,被記者問及槍支管制問題,他指德州教堂槍擊案是由精神健康問題引起,並非槍械的問題。

特朗普表示,對於槍管問題會深入探討,但目前仍然為時尚早,並指出如果其他人無槍還擊,情況可能更糟。

特朗普說:”我們可以探討槍支管制的話題,但可能為時過早,幸運的是,有人用槍試圖阻止疑犯,否則情況可能會更壞。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。