特朗普同意 奧巴馬健保替代案作改動

【KTSF】

特朗普總統今天在白宮與眾議院最大的保守派團體會面。他們在會後透露,特朗普同意,在為低收入人士而設的聯邦醫保Medicaid 方面作出改動。當中包括准許州要求那些沒有孩子,身體行動方便的Medcaid受益人必須工作才可得到醫保福利。同時也容許州可以選擇接受聯邦為Medicaid給予的一筆過撥款。

另外眾議長賴恩也連同聯邦衛生及福利部長Tom Price 在國會山莊與眾議院共和黨人會晤。有份參加會議的眾議院預算委員會主席Diane Black說,作出修改的部份有可能是對長者和低收入人士提供更好的稅務優惠。這點正是滿足溫和派人士的要求。

消息說,經過這些會議後,對於奧巴馬健保替代案已經列出了多項改動,希望可以在下星期四替代案在眾議院全院進行表決時,爭取到更多保守派和溫和派議員投贊成票。

不過包括俄亥俄,密歇根,內華達和阿肯色四個州的共和黨籍州長就寫信給眾議長賴恩和參議院共和黨領袖麥康尼,指替代案對州政府來說,並無新的彈性,只會將醫療成本轉嫁給他們。

奧巴馬健保替代案令人擔心的是,當中對Medicaid 的削減和加保費等都會令明年可能有1,400萬人失去健保

十年後更加有2,400萬人無健保。

