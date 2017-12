特朗普不理性指控 表態支持共和黨Roy Moore參選

By

特朗普總統週一在社交網站Twitter發推文,表態支持面臨性指控的共和黨候選人Roy Moore競選阿拉巴馬州聯邦參議院議席,特朗普聲稱,國會需要他的一票。

特朗普在推文中寫道:”民主黨拒絕投票支持龐大的稅改方案,正是我們為何需要Roy Moore在阿拉巴馬州勝出的原因。”

這是特朗普迄今向Moore參選表達的最大支持,後者被多名女性指控在她們未成年時,曾被Moore性侵犯,其中一名女性報稱當時只有14歲,而Moore已30多歲,事件曝光後,有眾多共和黨人已要求Moore退選。

而在特朗普發出推文後,Moore也立即發推文回覆,感謝特朗普的支持。

特朗普也發推文狠批Moore的民主黨對手Doug Jones,指稱”把普洛西/舒默的木偶Jones送到國會,將會損害共和黨力倡低稅、強硬應對罪案、強化軍力和邊界等議題”。

自指控曝光後,特朗普一直對事件保持沉默,而早前白宮也表示,特朗普沒計劃在12月12日選舉前出席Moore的拉票活動,但近日特朗普似乎對Moore面臨的指控有所懷疑,他已答應在選舉日4天前,在佛州Pensacola市出席一項拉票形式的選舉活動,該市距離阿拉巴馬州少於20哩。

