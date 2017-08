特朗普稱要以怒火對付北韓 北韓計劃向關島射飛彈

By

特朗普總統週二聲稱,他會令北韓見識甚麼是暴烈火焰,以回應有報導指北韓加快發展核武,已擁有微型核彈頭,在特朗普發言後,北韓隨即回應表示,北韓軍方正計劃要以中程至長程飛彈襲擊關島附近地區。

有關北韓核武計劃,有最新資料指,美國情報分析人員評估認為,北韓已成功製造可由彈道飛彈,包括洲際導彈搭載的小型化核彈頭,但未知道北韓是否已成功測試小型化核彈頭,或者是否可以在實戰中使用。

分析人員稱,以前以為有時間讓外交斡旋,經濟制裁會奏效,但這決策週期已敗壞,現在北韓可能在極短時間內發射導彈。

華盛頓郵報是最早報導北韓已擁有可搭載在州際彈道飛彈上,甚至可以到達美國的核彈頭,美軍太平洋總司令Harry Harris曾經警告說,他一直假設北韓有能力攻擊美國,大家早已知道他有何意圖,而且正向著這意圖進發。

雖然北韓成功試射有朝一日可能可以攻擊美國的長程導彈,但那些導彈是否有運載彈頭,以及是否可以抵受重返大氣層的壓力,以及能否擊中目標,就仍然是未知數,不過美軍和情報機構目前就當北韓的威脅是真是而作出相應準備。

聯邦參議員Dan Coats說:”他很異常但不是瘋子,行事有些理據,那就是生存,讓他政權倖存,讓國家倖存,我猜他看到核武國家手上核子牌的槓桿作用。”

而國防部要做的就是防止他們使出這張牌,特朗普總統就警告北韓不要輕舉妄動,否則他會令北韓變成煉獄。

特朗普說:”北韓最好不要再威脅美國,他們要面對從未見過的怒火,他的威脅超越正常,正如我說他們將要見識到的怒火與力量,乃世界前所未見。”

特朗普這個講法被解讀為他向北韓發出最後通牒,並發出核武打擊威脅。

在特朗普發言後,北韓隨即回應表示,北韓軍方正計劃要以中程至長程飛彈襲擊關島附近地區,北韓軍方更發表警告說,美國近期的軍事行動,包括在上星期試射州際彈道飛彈,以及派轟炸機飛越朝鮮半島,都可能引發危險衝突。

