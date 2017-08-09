特朗普稱要以怒火對付北韓 北韓計劃向關島射飛彈

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【江良慧報導】

特朗普總統週二聲稱，他會令北韓見識甚麼是暴烈火焰，以回應有報導指北韓加快發展核武，已擁有微型核彈頭，在特朗普發言後，北韓隨即回應表示，北韓軍方正計劃要以中程至長程飛彈襲擊關島附近地區。

有關北韓核武計劃，有最新資料指，美國情報分析人員評估認為，北韓已成功製造可由彈道飛彈，包括洲際導彈搭載的小型化核彈頭，但未知道北韓是否已成功測試小型化核彈頭，或者是否可以在實戰中使用。

分析人員稱，以前以為有時間讓外交斡旋，經濟制裁會奏效，但這決策週期已敗壞，現在北韓可能在極短時間內發射導彈。

華盛頓郵報是最早報導北韓已擁有可搭載在州際彈道飛彈上，甚至可以到達美國的核彈頭，美軍太平洋總司令Harry Harris曾經警告說，他一直假設北韓有能力攻擊美國，大家早已知道他有何意圖，而且正向著這意圖進發。

雖然北韓成功試射有朝一日可能可以攻擊美國的長程導彈，但那些導彈是否有運載彈頭，以及是否可以抵受重返大氣層的壓力，以及能否擊中目標，就仍然是未知數，不過美軍和情報機構目前就當北韓的威脅是真是而作出相應準備。

聯邦參議員Dan Coats說：”他很異常但不是瘋子，行事有些理據，那就是生存，讓他政權倖存，讓國家倖存，我猜他看到核武國家手上核子牌的槓桿作用。”

而國防部要做的就是防止他們使出這張牌，特朗普總統就警告北韓不要輕舉妄動，否則他會令北韓變成煉獄。

特朗普說：”北韓最好不要再威脅美國，他們要面對從未見過的怒火，他的威脅超越正常，正如我說他們將要見識到的怒火與力量，乃世界前所未見。”

特朗普這個講法被解讀為他向北韓發出最後通牒，並發出核武打擊威脅。

在特朗普發言後，北韓隨即回應表示，北韓軍方正計劃要以中程至長程飛彈襲擊關島附近地區，北韓軍方更發表警告說，美國近期的軍事行動，包括在上星期試射州際彈道飛彈，以及派轟炸機飛越朝鮮半島，都可能引發危險衝突。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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