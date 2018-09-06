特朗普政府多位高官表態與《紐約時報》匿明信無關

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【KTSF 江良慧報導】

《紐約時報》週三刊登一篇據稱是一名特朗普政府高層官員的反特朗普匿名信，這篇匿名信已經在白宮掀起滔天巨浪，而公眾輿論也一片沸騰，白宮與共和黨人異口同聲譴責這封匿名信對國家不利，但有分析就指，匿名信的用意是要幫共和黨，挽救他們在國會中期選舉的議席。

匿名信發表後，特朗普政府的高官，包括副總統彭斯和國務卿蓬佩奧在內，以及國會共和黨人都紛紛指責《紐約時報》破壞特朗普政府的聲譽。

不過白宮的當務之急，除了要控制事態輿情之外，還要找出發信人。

消息說，白宮正在對匿名信逐點逐句分析，試圖找出線索，要令他們心目中這名”內奸”現形，外界也紛紛猜測是誰爆料。

不少人認為，副總統彭斯的嫌疑最大，因為特朗普一旦被推下台，彭斯便會坐正。

也有輿論指發信人不是特朗普班子的核心成員，有可能是來自司法部，甚至是情報部門的人。

有趣的是，現時正在訪問印度的蓬佩奧，竟然趁著記者會而主動表明該封匿名信不是他寫的。

蓬佩奧說：”我會回答你另一提問，直接地，因為我知有人會說，’唷，他就沒回答那個問題’，（那封信）不是我寫的。”

這個表白馬上引來民主黨人的取笑。

眾議院少數黨領袖普洛西說：”很快我們便知是誰寫的，有人已否認啦，副總統，我第一個想到是他，還有Dan Coats（情報總監），蓬佩奧，他們都否認寫信，我猜，用排除法，將會是管家啦，他對總統在白宮可能知得最多，那是一個可悲的聲明。”

與此同時，特朗普繼續狂怒咆哮，指匿名信的作者是無膽匪類，而第一夫人米蘭妮婭也都加把聲指責發表匿名信的人是懦夫，目的是損害美國。

國會共和黨人則強調，不能聽《紐約時報》所說的，有主流媒體的輿論則認為，《紐約時報》不應該替發信人隱瞞身份，因為匿名信的意圖很可疑，信的內容唱衰特朗普，同時有唱好共和黨的政綱，此舉分明是在臨近國會中期選舉之際，試圖幫共和黨抓住因特朗普而正在不斷流失的選票。

此外，也有輿論認為，如果是出於為國家利益設想，那名官員就應該光明正大發表署名文章，以昭公信。

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