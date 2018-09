特朗普政府多位高官表態與《紐約時報》匿明信無關

By

【KTSF 江良慧報導】

《紐約時報》週三刊登一篇據稱是一名特朗普政府高層官員的反特朗普匿名信,這篇匿名信已經在白宮掀起滔天巨浪,而公眾輿論也一片沸騰,白宮與共和黨人異口同聲譴責這封匿名信對國家不利,但有分析就指,匿名信的用意是要幫共和黨,挽救他們在國會中期選舉的議席。

匿名信發表後,特朗普政府的高官,包括副總統彭斯和國務卿蓬佩奧在內,以及國會共和黨人都紛紛指責《紐約時報》破壞特朗普政府的聲譽。

不過白宮的當務之急,除了要控制事態輿情之外,還要找出發信人。

消息說,白宮正在對匿名信逐點逐句分析,試圖找出線索,要令他們心目中這名”內奸”現形,外界也紛紛猜測是誰爆料。

不少人認為,副總統彭斯的嫌疑最大,因為特朗普一旦被推下台,彭斯便會坐正。

也有輿論指發信人不是特朗普班子的核心成員,有可能是來自司法部,甚至是情報部門的人。

有趣的是,現時正在訪問印度的蓬佩奧,竟然趁著記者會而主動表明該封匿名信不是他寫的。

蓬佩奧說:”我會回答你另一提問,直接地,因為我知有人會說,’唷,他就沒回答那個問題’,(那封信)不是我寫的。”

這個表白馬上引來民主黨人的取笑。

眾議院少數黨領袖普洛西說:”很快我們便知是誰寫的,有人已否認啦,副總統,我第一個想到是他,還有Dan Coats(情報總監),蓬佩奧,他們都否認寫信,我猜,用排除法,將會是管家啦,他對總統在白宮可能知得最多,那是一個可悲的聲明。”

與此同時,特朗普繼續狂怒咆哮,指匿名信的作者是無膽匪類,而第一夫人米蘭妮婭也都加把聲指責發表匿名信的人是懦夫,目的是損害美國。

國會共和黨人則強調,不能聽《紐約時報》所說的,有主流媒體的輿論則認為,《紐約時報》不應該替發信人隱瞞身份,因為匿名信的意圖很可疑,信的內容唱衰特朗普,同時有唱好共和黨的政綱,此舉分明是在臨近國會中期選舉之際,試圖幫共和黨抓住因特朗普而正在不斷流失的選票。

此外,也有輿論認為,如果是出於為國家利益設想,那名官員就應該光明正大發表署名文章,以昭公信。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。