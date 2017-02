By

國家安全顧問,退休中將Michael Flynn週一晚辭職,他是特朗普總統就任後,首位辭職的官員。

Flynn近日備受爭議,原因是他被指曾經在特朗普就任前,和俄羅斯駐美大使討論有關制裁事宜,又涉嫌誤導副總統彭斯。

Flynn在辭職信中提到,因公務所需,他與外國官員多次接觸,並在上任前與俄羅斯大使通電話,不經意地向副總統彭斯提供了不全面信息,因此向特朗普與彭斯致歉。

上任只有24天就辭職,Flynn是近代在職時間最短的總統班底成員之一。

