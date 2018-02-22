特朗普威脅撤走移民執法局人員 要加州”自食惡果”

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【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普總統繼續抨擊庇護城市，他點名加州，威脅要撤走州內的聯邦移民及執法局（ICE）人員，令加州”自食惡果”。

特朗普一直擺強勢打擊無證人士，但不是各州各市都認同和配合，他在一個討論槍械暴力和學校安全的會議上，就點名加州不合作，聲言要撤走州內ICE人員，令加州自食其果。

特朗普說：”如果我從加州撤走移民及執法局人員，加州勢成前所未見的罪惡巢穴。”

特朗普續道：”如果我說’由加州吧，讓他們自己處理’，兩個月後，他們就會來求我們回去。”

他在會上又提到加州打擊幫會不力，指庇護城市保護罪犯。

特朗普說：”加州管理工作非常糟，簡直是恥辱，庇護城市的狀況，保護這些可怕的罪犯。”

特朗普這次的言論，跟過往聲言要加派人手，打擊無證人士的說法背道而馳，事實上要落實執行，可行性也受外界質疑。

至於在加州，關注移民的人道組織也認為，特朗普言論將無證人士當罪犯，只反映他對加州，以至移民法的認識都相當貧乏。

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