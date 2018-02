特朗普威脅撤走移民執法局人員 要加州”自食惡果”

By

【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普總統繼續抨擊庇護城市,他點名加州,威脅要撤走州內的聯邦移民及執法局(ICE)人員,令加州”自食惡果”。

特朗普一直擺強勢打擊無證人士,但不是各州各市都認同和配合,他在一個討論槍械暴力和學校安全的會議上,就點名加州不合作,聲言要撤走州內ICE人員,令加州自食其果。

特朗普說:”如果我從加州撤走移民及執法局人員,加州勢成前所未見的罪惡巢穴。”

特朗普續道:”如果我說’由加州吧,讓他們自己處理’,兩個月後,他們就會來求我們回去。”

他在會上又提到加州打擊幫會不力,指庇護城市保護罪犯。

特朗普說:”加州管理工作非常糟,簡直是恥辱,庇護城市的狀況,保護這些可怕的罪犯。”

特朗普這次的言論,跟過往聲言要加派人手,打擊無證人士的說法背道而馳,事實上要落實執行,可行性也受外界質疑。

至於在加州,關注移民的人道組織也認為,特朗普言論將無證人士當罪犯,只反映他對加州,以至移民法的認識都相當貧乏。

