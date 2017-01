By

【KTSF】

總統特朗普在巡視國土安全部時,簽署行政命令。在美墨邊界建造圍牆。正如他在競選期間所講,目的是加強邊境安全以及打擊偷渡活動,取締非法移民。

特朗普說,這道圍牆將於未來幾個月內著手興建。他強調從今天開始,美國可以重新控制邊境。令人關注的是,由誰來支付建造費用。有消息指,建圍牆費用可能高達200億元。

在2006年,聯邦法例已經授權在美墨邊界興建圍牆,但當時國會拒絕撥款,令圍牆無法興建。

特朗普堅持,要墨西哥支付圍牆的建造費用,但墨西哥堅決反對。

特朗普又說,政府將與墨西哥合作去改善兩國的安全和經濟商機,同時也與墨西哥緊密聯繫

打擊販運毒品問題。

預料墨西哥總統下星期到訪美國,討論的議題可能涵蓋興建圍牆和雙邊經貿關係等。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。