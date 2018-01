特朗普稱實施新關稅措施 目的為保護美國工人利益

By

美國即時開始大幅提高太陽能板和洗衣機的入口關稅,特朗普總統表示,提高關稅目的是要保護美國職位和美國工人的利益。

美國貿易代表Robert Lighthizer週一宣佈新的關稅措施,特朗普就在週二簽署,有關新關稅的行政命令即時開始生效,對入口的太陽能板,大幅提高30%關稅,4年後逐步取消。

另外,對大型家用洗衣機實施進口配額限制,兼且提高入口關稅,由20%至50%不等,3年後逐步取消。

特朗普說,提高關稅的目的就是要保護美國工人的利益和就業機會。

特朗普說:”我們今天的行動有助創造美國職位,將強烈誘使LG和三星履行承諾,在美國興建洗衣機廠房。”

有專家警告說,特朗普這項決定,有可能引發貿易戰,同時由於徵收保護性關稅是單邊行動,因此擔心美國的貿易保護主義可能會加劇。

中國商務部就發出措詞強硬的聲明表達不滿,指美國的行動是濫用貿易補救措施,不但損害美國整體工業的健康發展,而且會進一步惡化相關產品的全球貿易環境。

資料顯示,在美國的太陽能板,估計有近九成都是入口,而絕大部份都是來自中國。

美國目前有些大企業依賴中國市場賺錢,當中包括波音飛機、蘋果或者Sysco等,還有美國數以十億元計的農產品出口到中國,單在2016年,美國就出口超過140億美元的大豆到中國,因此也有專家擔心,中國會實施何種報復措施來應對。

