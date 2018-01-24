特朗普稱實施新關稅措施 目的為保護美國工人利益

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【KTSF 張麗月報導】

美國即時開始大幅提高太陽能板和洗衣機的入口關稅，特朗普總統表示，提高關稅目的是要保護美國職位和美國工人的利益。

美國貿易代表Robert Lighthizer週一宣佈新的關稅措施，特朗普就在週二簽署，有關新關稅的行政命令即時開始生效，對入口的太陽能板，大幅提高30%關稅，4年後逐步取消。

另外，對大型家用洗衣機實施進口配額限制，兼且提高入口關稅，由20%至50%不等，3年後逐步取消。

特朗普說，提高關稅的目的就是要保護美國工人的利益和就業機會。

特朗普說：”我們今天的行動有助創造美國職位，將強烈誘使LG和三星履行承諾，在美國興建洗衣機廠房。”

有專家警告說，特朗普這項決定，有可能引發貿易戰，同時由於徵收保護性關稅是單邊行動，因此擔心美國的貿易保護主義可能會加劇。

中國商務部就發出措詞強硬的聲明表達不滿，指美國的行動是濫用貿易補救措施，不但損害美國整體工業的健康發展，而且會進一步惡化相關產品的全球貿易環境。

資料顯示，在美國的太陽能板，估計有近九成都是入口，而絕大部份都是來自中國。

美國目前有些大企業依賴中國市場賺錢，當中包括波音飛機、蘋果或者Sysco等，還有美國數以十億元計的農產品出口到中國，單在2016年，美國就出口超過140億美元的大豆到中國，因此也有專家擔心，中國會實施何種報復措施來應對。

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