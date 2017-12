特朗普指耶路撒冷為以色列首都 中東多國稱會破壞以巴進程

By

【i-CABLE】

多個中東國家均反對特朗普承認耶路撒冷為以色列首都的決定,警告會破壞以巴和平進程,中國以至英、法等美國在歐洲的盟友,亦憂慮加劇地區矛盾,教宗方濟各主張耶路撒冷維持現狀。

2014年5月,方濟各首次以教宗身分到訪耶路撒冷,他當時表示,無法接受以巴長期衝突,呼籲雙方拿出勇氣,敢於犧牲,實現以色列和巴勒斯坦兩國並存。

教宗在梵蒂岡指,中東新一輪對立將進一步加劇全球衝突,他公開呼籲各方履行聯合國決議,尊重聖城現狀。

多個中東國家強烈譴責美國,伊朗最高領袖哈梅內伊指,美國的決定反映他們本身無能、失敗,企圖與整個伊斯蘭世界為敵,不會得逞,形容巴勒斯坦問題是全球伊斯蘭信眾的首要政治議題,大家有責任為巴勒斯坦人得自由、救贖而奮鬥。

伊朗總統魯哈尼亦指,伊朗在內的所有穆斯林人口,不會容忍褻瀆伊斯蘭教聖地。

英、法、德等美國在歐洲盟友也表示擔憂。英國外相約翰遜在比利時與美國國務卿蒂勒森會面期間,指耶路撒冷問題應交由以巴雙方解決。

中方對以巴地區矛盾可能加劇感到擔憂,重申支持巴勒斯坦以東耶路撒冷為首都立國。

