特朗普發推文嘲諷女主持人容貌 惹各界批評

By

【KTSF】

特朗普週四在社交網站Twitter發推文,用刻薄的言論嘲諷MSNBC電視台一名時事節目女主持人,言論涉及女主持人的容貌,推文一出立即惹來兩黨議員的抨擊及各界指責。

特朗普的推文是針對MSNBC電視台”Morning Joe”的女主持人Mika Brzezinski和男主持人Joe Scarborough,二人曾在節目中批評特朗普。

特朗普聲稱已沒有再看這個節目,他週四發出連串推文狠批二人,他說:”我聽說收視不佳的@Morning Joe”說我壞話(沒再看),但為何智商低,瘋婦Mika,與狂漢Joe在除夕時連續3晚到Mar-a-Lago,堅持要跟我一起,她的臉因為拉面皮皮還在流血,我說不!”

(”I heard poorly rated @Morning Joe speaks badly of me (don’t watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came … to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year’s Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!”)

Brzezinski之後在Twitter反擊,發出一張Cheerios盒的照片,上面寫著”為小手人而設”,早前有反特朗普的人士曾嘲笑特朗普的雙手與其身型不合比例地小。

NBC新聞頻道發言人Lorie Acio發聲明回應稱:”這是美國悲哀的一天,總統竟花時間去欺凌、編造謊話,及進行無謂的人身攻擊,而非做好份內事。”

不過,白宮新聞副發言人Sarah Sanders則辯護特朗普,指稱其推文純粹是要反擊。

她接受霍士新聞(Fox News)訪問時道:”總統一直以來並非對攻擊不作反擊的人,他受到的人身攻擊不計其數,而且不單只針對他,還有他身邊的人。總統是要以牙還牙,他絕不會任由自由派媒體欺凌。”

曾經說在出任第一夫人後,要以打擊網絡欺凌為首要任務的特朗普夫人米蘭妮婭,也為丈夫作出辯護。

米蘭妮婭的發言人Stephanie Grisham說:”第一夫人過去已曾公開表示,如果她丈夫受到攻擊,他會以十倍的力度還擊。”

目前未知節目中兩位主持人哪些言論觸發特朗普發推文反擊,在特朗普發推文兩小時前,Brzezinski在節目上曾說,任何領袖針對某人的容貌發推文,或欺凌、說謊,都是”不正常的行為”。

她說,如果有商界高層如特朗普般處事,相信有人”會擔心管理這間公司的人是否發了瘋”。

特朗普的推文,也惹來兩黨議員的批評,南卡羅萊納州共和黨聯邦參議員Lindsey Graham發推文道:”總統先生,你的推文有辱總統辦公室,反映了美國政壇錯誤的一面,而非偉大的一面。”

共和黨聯邦眾議院議長Paul Ryan說:”明顯地,我不認為這是恰當的言論。”

康州民主黨聯邦參議員Chris Murphy也形容,特朗普的行為”恐怖”(monstrous)。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。