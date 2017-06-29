特朗普發推文嘲諷女主持人容貌 惹各界批評

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特朗普週四在社交網站Twitter發推文，用刻薄的言論嘲諷MSNBC電視台一名時事節目女主持人，言論涉及女主持人的容貌，推文一出立即惹來兩黨議員的抨擊及各界指責。

特朗普的推文是針對MSNBC電視台”Morning Joe”的女主持人Mika Brzezinski和男主持人Joe Scarborough，二人曾在節目中批評特朗普。

特朗普聲稱已沒有再看這個節目，他週四發出連串推文狠批二人，他說：”我聽說收視不佳的@Morning Joe”說我壞話（沒再看），但為何智商低，瘋婦Mika，與狂漢Joe在除夕時連續3晚到Mar-a-Lago，堅持要跟我一起，她的臉因為拉面皮皮還在流血，我說不！”

（”I heard poorly rated @Morning Joe speaks badly of me (don’t watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came … to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year’s Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!”）

Brzezinski之後在Twitter反擊，發出一張Cheerios盒的照片，上面寫著”為小手人而設”，早前有反特朗普的人士曾嘲笑特朗普的雙手與其身型不合比例地小。

NBC新聞頻道發言人Lorie Acio發聲明回應稱：”這是美國悲哀的一天，總統竟花時間去欺凌、編造謊話，及進行無謂的人身攻擊，而非做好份內事。”

不過，白宮新聞副發言人Sarah Sanders則辯護特朗普，指稱其推文純粹是要反擊。

她接受霍士新聞（Fox News）訪問時道：”總統一直以來並非對攻擊不作反擊的人，他受到的人身攻擊不計其數，而且不單只針對他，還有他身邊的人。總統是要以牙還牙，他絕不會任由自由派媒體欺凌。”

曾經說在出任第一夫人後，要以打擊網絡欺凌為首要任務的特朗普夫人米蘭妮婭，也為丈夫作出辯護。

米蘭妮婭的發言人Stephanie Grisham說：”第一夫人過去已曾公開表示，如果她丈夫受到攻擊，他會以十倍的力度還擊。”

目前未知節目中兩位主持人哪些言論觸發特朗普發推文反擊，在特朗普發推文兩小時前，Brzezinski在節目上曾說，任何領袖針對某人的容貌發推文，或欺凌、說謊，都是”不正常的行為”。

她說，如果有商界高層如特朗普般處事，相信有人”會擔心管理這間公司的人是否發了瘋”。

特朗普的推文，也惹來兩黨議員的批評，南卡羅萊納州共和黨聯邦參議員Lindsey Graham發推文道：”總統先生，你的推文有辱總統辦公室，反映了美國政壇錯誤的一面，而非偉大的一面。”

共和黨聯邦眾議院議長Paul Ryan說：”明顯地，我不認為這是恰當的言論。”

康州民主黨聯邦參議員Chris Murphy也形容，特朗普的行為”恐怖”（monstrous）。

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