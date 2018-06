By

【KTSF 江良慧報導】

紐約州司法部長宣布,正式起訴特朗普基金以及特朗普及其子女,指控他們有廣泛而持久的違法。

紐約州司法部長Barbara Underwood指控特朗普非法指示基金會,支持自己的競選活動,包括以基金會名義和動用基金款項,為特朗普競選宣傳。

訴訟也指控特朗普動用慈善捐款,來支付法律訴訟的和解費,推廣自己私人生意,以及購買私人物品,包括一幅他的油畫。

司法部長要求法庭頒布法令解散基金會,並禁止特朗普及其子女再出任其他慈善團體的主席或董事會成員。

基金會發表聲明否認指控,指訴訟有政治目的。

特朗普就發推文指責紐約州民主黨卑鄙,又說訴訟荒謬,說一定不會與控方和解。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。