德總理訪美會特朗普 雙方對伊朗核協議分歧大

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在白宮與到訪的德國總理默克爾會晤，彼此就廣泛議題交換意見，但在貿赤、北約軍費開支和伊朗核項目協議方面，雙方的分歧仍然很大。

德國總理默克爾今次到訪美國，與較早前法國總統馬克龍所受到的熱情款待相對較為低調，雖然特朗普與默克爾強調，美德兩國的緊密聯繫和團結，但在一些實質議題上，兩人的分歧仍然很大。

在聯合記者會上，特朗普特別提到美國與歐盟總值1,510億元的貿易赤字，歐盟的鋁鋼材關稅豁免，將於下星期二屆滿，除非美國給予續期。

默克爾表示，在這貿赤問題上，雙方有交換意見和談判，但幾乎無進展。

特朗普說，美國需要的是公平互惠的貿易關係，特朗普又指責他的前任者失職，容許這種貿易不平衡存在。

特朗普也批評北約成員國並無交足所規定，佔GDP 2%的國防經費，他質疑為何美國要支付大部份的北約軍費開支，目前德國的國防預算開支只佔GDP的1.3%。

在2015年，由國際六方與伊朗達成的伊朗核項目協議方面，默克爾承認這協議並非十全十美，不會解決到伊朗所有問題，但就形容協議是一個基石。

一直威脅要廢除伊朗核協議的特朗普重申，伊朗不可以發展核武器。

默克爾又提到，美德兩國友誼緊密，期望美國大使前來德國工作。

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