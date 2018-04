德總理訪美會特朗普 雙方對伊朗核協議分歧大

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在白宮與到訪的德國總理默克爾會晤,彼此就廣泛議題交換意見,但在貿赤、北約軍費開支和伊朗核項目協議方面,雙方的分歧仍然很大。

德國總理默克爾今次到訪美國,與較早前法國總統馬克龍所受到的熱情款待相對較為低調,雖然特朗普與默克爾強調,美德兩國的緊密聯繫和團結,但在一些實質議題上,兩人的分歧仍然很大。

在聯合記者會上,特朗普特別提到美國與歐盟總值1,510億元的貿易赤字,歐盟的鋁鋼材關稅豁免,將於下星期二屆滿,除非美國給予續期。

默克爾表示,在這貿赤問題上,雙方有交換意見和談判,但幾乎無進展。

特朗普說,美國需要的是公平互惠的貿易關係,特朗普又指責他的前任者失職,容許這種貿易不平衡存在。

特朗普也批評北約成員國並無交足所規定,佔GDP 2%的國防經費,他質疑為何美國要支付大部份的北約軍費開支,目前德國的國防預算開支只佔GDP的1.3%。

在2015年,由國際六方與伊朗達成的伊朗核項目協議方面,默克爾承認這協議並非十全十美,不會解決到伊朗所有問題,但就形容協議是一個基石。

一直威脅要廢除伊朗核協議的特朗普重申,伊朗不可以發展核武器。

默克爾又提到,美德兩國友誼緊密,期望美國大使前來德國工作。

