特朗普普田歷史性會面 稱兩國將有正面事情發生

特朗普總統週五與俄羅斯總統普田首次歷史性會面,特朗普對兩國的關係感到樂觀,稱美俄之間將有”非常正面的事情”發生。

兩位元首是於德國會面,特朗普說與普田會面是他的”榮幸”,並稱他與對方已有”非常非常好的對話”。

特朗普說:”我們很期待很多正面的事情將會發生在俄羅斯、美國和所有人身上。”

特朗普沒有透露他與普田討論了甚麼,只形容話題廣泛,普田也沒有具體透露詳情,只透過翻譯稱,他們討論了國際事務和雙邊關係的事情。

普田稱,雙方能夠會面已屬正面的事情,他希望這次會面可以帶來正面的成果。

普田說:”電話對話永遠不足夠,如果在雙邊關係上想有正面的成果,以及解決大多數國際問題,必須進行親身會面。”

在場有記者高喊他們會否討論俄羅斯介入美國大選一事,但特朗普沒有作出回應,雙方之後握手,記者接著被要求離場。

在首府華盛頓,兩黨的國會議員都要求特朗普要就俄羅斯介入美國大選一事與普田正面交涉,多名民主黨資深聯邦參議員更發信,稱如果特朗普沒有向俄羅斯表明,美國不會容忍俄羅斯介入美國的民主制度,特朗普作為總統是”嚴重失職”。

