國務委員楊潔篪訪美會特朗普 討論加強雙邊合作

By

【i-CABLE】

到訪美國的國務委員楊潔篪與特朗普總統會面,雙方商討加強雙邊合作,也討論過兩國元首會面安排,但未有定下具體日期。

楊潔篪與特朗普在白宮會面約5至7分鐘,楊潔篪稱中美元首早前的通話意義重大,為兩國關係下一階段發展指明方向,中方願與美方秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則,加強高層及各級別交往,拓展雙邊及國際地區問題上的合作。

特朗普則指美方非常重視與中方的合作,雙方需要加強高層交往,增進國際地區事務合作,雙方會面前,楊潔篪會見總統高級顧問庫什納和新任國家安全顧問麥克馬斯特等官員。

楊潔篪是特朗普上任以來訪美的最高級別中國官員,雙方討論過安排中美元首會面的可能性,但未有定下日期,楊潔篪也在《人民日報》發表文章,紀念中美《上海公報》發表45周年。

楊潔篪指台灣問題一直是中美關係,最重要、最敏感的核心問題,在台灣、涉藏等敏感議題上,中方會堅定維護主權,要求美方按照中美三個聯合公報原則,尊重彼此核心利益,妥善處理有關問題。

