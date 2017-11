特朗普吹噓亞洲之行空前成功 稱美國地位從未如此強大

By

剛在週二結束亞洲訪問行程的特朗普總統,週三召開記者會,總結今次亞洲之旅。

在白宮的記者會上,特朗普滔滔不絕地敘述他13天亞洲之行有多成功。

特朗普說:”美國在世界上重新樹立的信心和地位從未如此強大。”

他在演講期間,兩次要停下來喝水 ,這畫面令人聯想到2013年參議員Marco Rubio飲水事件,也是當年特朗普競選時諷刺的對象。

特朗普當時說:”當鏡頭對著Marco,去反駁奧巴馬的演說,你們還記得那次災難嗎?他那時就是這樣,我需要水,救我,我需要水,救我!那可是電視直播!簡直就是關鍵時出錯,這就是Rubio!”

在亞洲的時候,特朗普說,會在回國後發表有關貿易的重要宣布,不過週三並沒有出現,他也不回答有關阿拉巴馬共和黨人Moore陷入性騷擾醜聞的問題。

共和黨人就懇請特朗普,認真考慮解決他們的危機。

共和黨參議員Lindsey Graham說:”他是一黨之首,若他說些甚麼應該不錯。”

但特朗普週二晚從亞洲回國後,注意力都轉向推特,針對的是他討厭的部分媒體,他發推文說,難以置信沒落中的紐約時報,在外交政策上多天真或蠢,軟弱無能。

連番的推文中,就沒有一條是關於共和黨人是否應該趕走Moore。

參議院多數黨領袖麥康尼週三曾經和特朗普提及趕走Moore,但希望把該席位留在共和黨手上,其中一個做法是讓聯邦司法部長Jeff Sessions成為讓選民自行填寫姓名的候選人。

麥康尼說:”他在阿州完全是知名和極受歡迎,這明顯會是 一個大轉變,對他和對總統來說。”

Sessions因為出任司法部長,所以放棄阿拉巴馬州的參議院議席。

雖然總統未表態,但他的助手則說,他有密切留意事態發展,最新發展就是連支持Moore的Fox電視主播Sean Hannity也表達不滿。

Hannity說:”對我來說,Moore法官有24小時,你必須立即完全有令人滿意解釋,有關我剛展示的前言不對後語,你必須消除任何疑慮,若未能做到,Roy Moore法官需要退出選舉。”

