By

【KTSF】

特朗普總統在週一播出的訪問中,在談及美國的內戰及前總統傑克遜時,發出一番令人費解的講話。

特朗普在接受”The Washington Examiner”訪問時稱,他不明白為何當時的爭拗未能談妥,避免這場流血衝突。

他也讚揚前總統傑克遜,稱讚他是總統的模範,並說傑克遜”看到內戰所發生的事真的非常憤怒”,特朗普的言論令人費解,是因為傑克遜早在1845年已離世,而美國內戰要到16年後,即1861年才展開。

特朗普接著說:”大家都不問問這個問題,究竟為何會生內戰?”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。