馬克龍未能說服特朗普支持伊朗核協議 或要協商新協議

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【KTSF 黃候彬報導】

來美國國事訪問的法國總統馬克龍，無法說服特朗普改變對伊朗核項目協議的反對立場，轉為共同建議同伊朗做一筆新的交易。

馬克龍今次國事訪美，其中一個任務是試圖說服特朗普，不要推翻2015年國際六方與伊朗達成的核項目協議。

在協議下，伊朗同意凍結核項目，接受國際監察，以換取國際解除對伊朗的經濟制裁，協議預期到2025年，伊朗會恢復部份的核項目活動。

此外，協議也未禁止發展導彈科技，特朗普認為這項協議是”黐線”。

在週二的聯合記者會上，特朗普抨擊伊朗，擺明不贊同2015年協議。

特朗普說：”要繼續施加最大壓力，法美認同不許伊朗發展核武，認為伊朗必須停止支持恐怖分子，中東問題背後都有伊朗的指紋。”

馬克龍就表示，不如同伊朗做一筆新的交易，有記者問他，這樣是否丟掉2015年的協議，重新談判或附加新東西進去？

馬克龍說，2015年的協議只是第一步，並未足夠，新的交易是”要涵蓋4個課題”，包括在2025年之前，完全阻止伊朗的核子活動；確保往後長期不再有核子活動；第三是終結伊朗發展彈道飛彈；第四是製造條件，在中東圍堵伊朗，限制伊朗在也門、敘利亞、伊拉克和黎巴嫩的活動。

馬克龍說了這麼多，到底他與特朗普的會談得到了什麼？法國輿論認為，收穫不多，馬克龍同特朗普拍肩膀，實際上是話不投機，由此可以推斷，在巴黎氣候協定和關稅議題上，恐怕都不會令特朗普改變立場。

而說到拍肩頭，特朗普在白宮接見馬克龍，當著眾多媒體鏡頭面前掃馬克龍的肩頭，說替他去除肩頭上頭皮屑，等馬克龍能保持形象完美，特朗普這個行動也被人懷疑是扮老友落馬克龍的面子。

不過在接待禮儀方面，無論是晚宴或白宮儀仗場面，美國都做到十足，每一個細節都安排妥當，以款待法國這位老盟友，馬克龍週三就向美國國會兩院聯席發言，他透露到時會提及多邊主義。

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