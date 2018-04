馬克龍未能說服特朗普支持伊朗核協議 或要協商新協議

By

【KTSF 黃候彬報導】

來美國國事訪問的法國總統馬克龍,無法說服特朗普改變對伊朗核項目協議的反對立場,轉為共同建議同伊朗做一筆新的交易。

馬克龍今次國事訪美,其中一個任務是試圖說服特朗普,不要推翻2015年國際六方與伊朗達成的核項目協議。

在協議下,伊朗同意凍結核項目,接受國際監察,以換取國際解除對伊朗的經濟制裁,協議預期到2025年,伊朗會恢復部份的核項目活動。

此外,協議也未禁止發展導彈科技,特朗普認為這項協議是”黐線”。

在週二的聯合記者會上,特朗普抨擊伊朗,擺明不贊同2015年協議。

特朗普說:”要繼續施加最大壓力,法美認同不許伊朗發展核武,認為伊朗必須停止支持恐怖分子,中東問題背後都有伊朗的指紋。”

馬克龍就表示,不如同伊朗做一筆新的交易,有記者問他,這樣是否丟掉2015年的協議,重新談判或附加新東西進去?

馬克龍說,2015年的協議只是第一步,並未足夠,新的交易是”要涵蓋4個課題”,包括在2025年之前,完全阻止伊朗的核子活動;確保往後長期不再有核子活動;第三是終結伊朗發展彈道飛彈;第四是製造條件,在中東圍堵伊朗,限制伊朗在也門、敘利亞、伊拉克和黎巴嫩的活動。

馬克龍說了這麼多,到底他與特朗普的會談得到了什麼?法國輿論認為,收穫不多,馬克龍同特朗普拍肩膀,實際上是話不投機,由此可以推斷,在巴黎氣候協定和關稅議題上,恐怕都不會令特朗普改變立場。

而說到拍肩頭,特朗普在白宮接見馬克龍,當著眾多媒體鏡頭面前掃馬克龍的肩頭,說替他去除肩頭上頭皮屑,等馬克龍能保持形象完美,特朗普這個行動也被人懷疑是扮老友落馬克龍的面子。

不過在接待禮儀方面,無論是晚宴或白宮儀仗場面,美國都做到十足,每一個細節都安排妥當,以款待法國這位老盟友,馬克龍週三就向美國國會兩院聯席發言,他透露到時會提及多邊主義。

