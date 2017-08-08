特朗普上任200天 發推文炮轟主流媒體造假新聞

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任已經200天，他正在新澤西州鄉村俱樂部渡假，他強調雖然休假，但仍然工作，繼續忙於發推文，究竟這些推文講甚麼呢？

特朗普週一發出連串推文，首先抨擊紐約時報，完全愚笨無知地登載一段新聞，指一些共和黨人包括副總統彭斯在內，靜悄悄籌謀在2020年參選總統，彭斯週日發表簡短的聲明，指紐約時報的報導冒犯他人，又說有關報導絕對錯誤。

彭斯的發言人也指，彭斯並無做出影子總統。

特朗普也不放過其他主流媒體，當中包括華盛頓郵報及各大電視網絡，除了Fox News，都被特朗普指為製造假新聞。

特朗普也發推文，在假期中也努力工作，這次他放17日假，傳媒指他成日都放假，成日掛住打高爾夫球，不過這次他都有打電話給南韓總統談北韓問題。

主流媒體說，新任白宮幕僚長 John Kelly近日勸喻特朗普，不要再發那麼多推文，以免引起不必要的混亂，對他的班子及對美國不利。

主流媒體也指出，特朗普不斷發推文攻擊他人，但是對於明尼蘇達州一間清真寺在週末被人放炸彈的事，就隻字不提。

明州州長將這宗爆炸案列為恐怖襲擊，特朗普與白宮對事件避而不談，甚至沒有向當地的穆斯林表示慰問，這點被視為十分不正常。

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