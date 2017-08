特朗普上任200天 發推文炮轟主流媒體造假新聞

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任已經200天,他正在新澤西州鄉村俱樂部渡假,他強調雖然休假,但仍然工作,繼續忙於發推文,究竟這些推文講甚麼呢?

特朗普週一發出連串推文,首先抨擊紐約時報,完全愚笨無知地登載一段新聞,指一些共和黨人包括副總統彭斯在內,靜悄悄籌謀在2020年參選總統,彭斯週日發表簡短的聲明,指紐約時報的報導冒犯他人,又說有關報導絕對錯誤。

彭斯的發言人也指,彭斯並無做出影子總統。

特朗普也不放過其他主流媒體,當中包括華盛頓郵報及各大電視網絡,除了Fox News,都被特朗普指為製造假新聞。

特朗普也發推文,在假期中也努力工作,這次他放17日假,傳媒指他成日都放假,成日掛住打高爾夫球,不過這次他都有打電話給南韓總統談北韓問題。

主流媒體說,新任白宮幕僚長 John Kelly近日勸喻特朗普,不要再發那麼多推文,以免引起不必要的混亂,對他的班子及對美國不利。

主流媒體也指出,特朗普不斷發推文攻擊他人,但是對於明尼蘇達州一間清真寺在週末被人放炸彈的事,就隻字不提。

明州州長將這宗爆炸案列為恐怖襲擊,特朗普與白宮對事件避而不談,甚至沒有向當地的穆斯林表示慰問,這點被視為十分不正常。

