【KTSF】

特朗普政府提出暫緩遣返DACA無證兒童計劃,包括保證要有經費,興建美國及墨西哥邊境圍牆。

白宮官員週日開列暫緩遣返計劃的替代方案條件,首要是保證有經費興建美墨邊境圍牆,並要增聘移民法庭法官,及興建更多拘留中心,加快遣返獨自偷渡入境、來自中美洲的未成年人士,同時要收緊申請庇護資格。

至於審批綠卡則提出設立計分制,優先考慮申請人技能及經濟貢獻,”家庭聯繫”類別只適用於美國公民的配偶及年幼子女。

白宮官員稱,所開列的條件是要改革現行移民政策。

