特朗普簽行政命令 放寬宗教團體參與政治

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【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統週四簽署一項行政命令，放寬宗教團體參與政治，他說這個是為了推進宗教自由。

特朗普每天都在簽行政命令，簽了近70項，最新一項就涉及宗教。

特朗普說：”聯邦政府的獨裁與自己的信仰之間作選擇。”

他週四簽署的行政命令，指示稅務局不要追究涉及政治活動的宗教團體 ，讓神職人員在說教時講出自己的想法，換言之是容許教會為政治候選人背書。

根據法例，如果教會這樣做，就會失去以宗教團體身份享有的免稅優惠，有宗教權益團體認為，特朗普做得不夠，但已經走出第一步。

律師Christiana Holcomb說：”教會有權自由發聲，不受政府檢查，沒有人應一踏入教堂，就放棄憲法權利，教會不應礙於稅務身份而放棄言論自由權。”

但也有宗教人士認為，宗教團體介入政治就會製造分化。

有輿論指特朗普口口聲聲要捍衛宗教自由，但是所行的政策就擺明歧視穆斯林。

有法律團體就指出，特朗普週四的行政命令其實沒改變現狀，稅務局仍然執行既有的稅法規例 ，只是不會對宗教團體的活動加多新的限制，基於這個理由，美國民權自由聯盟表示可以不去理會。

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