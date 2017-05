特朗普簽行政命令 放寬宗教團體參與政治

By

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統週四簽署一項行政命令,放寬宗教團體參與政治,他說這個是為了推進宗教自由。

特朗普每天都在簽行政命令,簽了近70項,最新一項就涉及宗教。

特朗普說:”聯邦政府的獨裁與自己的信仰之間作選擇。”

他週四簽署的行政命令,指示稅務局不要追究涉及政治活動的宗教團體 ,讓神職人員在說教時講出自己的想法,換言之是容許教會為政治候選人背書。

根據法例,如果教會這樣做,就會失去以宗教團體身份享有的免稅優惠,有宗教權益團體認為,特朗普做得不夠,但已經走出第一步。

律師Christiana Holcomb說:”教會有權自由發聲,不受政府檢查,沒有人應一踏入教堂,就放棄憲法權利,教會不應礙於稅務身份而放棄言論自由權。”

但也有宗教人士認為,宗教團體介入政治就會製造分化。

有輿論指特朗普口口聲聲要捍衛宗教自由,但是所行的政策就擺明歧視穆斯林。

有法律團體就指出,特朗普週四的行政命令其實沒改變現狀,稅務局仍然執行既有的稅法規例 ,只是不會對宗教團體的活動加多新的限制,基於這個理由,美國民權自由聯盟表示可以不去理會。

