特朗普調查通俄檢察官人員背景 圖削公信力

By

【i-CABLE】

美國傳媒報道,特朗普總統的律師連日來忙於調查特別檢察官穆勒僱用的調查人員背景,發現最少兩人可能有潛在利益衝突,分析相信特朗普希望以此削弱調查公信力,甚至為日後解僱穆勒鋪路。

為了調查特朗普競選團隊有否勾結俄羅斯,特別檢察官穆勒招攬十多名菁英協助,《紐約時報》報道,特朗普的律師及幕僚仔細翻查過這些菁英的背景,發現擅於調查詐騙及金融罪行的前司法部高官韋斯曼捐過數千美元政治獻金給民主黨,出任過副助理司法部長的李珍妮曾做過克林頓基金的律師,認為二人立場偏頗,根本不宜加入調查。

《紐約時報》分析,特朗普希望透過揭發穆勒手下,有潛在利益衝突,令調查失去公信力,甚至為日後革退穆勒鋪路。

但根據司法部規定,捐錢給政黨並不構成利益衝突。

《華盛頓郵報》就報道,特朗普之所以阻止調查,是因為調查不僅觸及去年大選,還涉及2008年、特朗普一宗與俄羅斯富商的地產交易,特朗普擔心遲早會遭人抓到把柄。

《郵報》又稱特朗普正向律師查詢他行使特赦的權力,是否可以特赦幕僚、家人甚至自己,有特朗普顧問表示,總統只是出於好奇,才和他們討論這件事,並不代表他「打定輸數」。

