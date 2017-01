特朗普稱贏了選舉無須公開稅單 公司會續談生意

By

候任總統特朗普週三在記者會上談及廣泛的議題,當中包括他會否公開報稅單,以及他上任總統後,會如何處理其龐大的商業王國,避免利益衝突。

特朗普稱,他已當選總統,美國民眾根本不在乎他的報稅單,只是傳媒不斷在窮追猛打。

特朗普亦說,他上任後,其公司仍會繼續生意磋商,但只限美國,不會與外國的公司進行商業交易,並會完全放下公司的掌控權。

不過,特朗普這番話,似乎違背了他上月在社交媒體Twitter的發文,他當時說入主白宮後”不會有新交易”的說法。

特朗普在記者會上,安排了律師Sheri Dillon交代其商業安排,她說特朗普會將其商業資產交由信託基金管理,之後,兩名兒子會接手打理公司業務。

但有政治操守專家指出,特朗普應全數出售資產,再把現金放到保密信託基金中,由獨立管理人監督,做法與前任總統一樣。

但Dillon表示,這樣安排不切實際,因為特朗普”不應該要瓦解他一手成立的公司”。

特朗普在記者會上亦揚言,利益衝突的規限並不適用於總統,他說”他其實可以一邊處理生意,一邊管治政府”,但他選擇不這樣做,因為”這樣看起來不太好”。

特朗普亦稱,他兩名兒子Donald Jr.和Eric會接手管理公司業務,二人不會與他談及公司任何事宜,他希望在8年後重返公司,兒子會做出一番成績,否則他會對二人說:”你被炒了!”(You’re fired.)

