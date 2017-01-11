特朗普稱贏了選舉無須公開稅單 公司會續談生意

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候任總統特朗普週三在記者會上談及廣泛的議題，當中包括他會否公開報稅單，以及他上任總統後，會如何處理其龐大的商業王國，避免利益衝突。

特朗普稱，他已當選總統，美國民眾根本不在乎他的報稅單，只是傳媒不斷在窮追猛打。

特朗普亦說，他上任後，其公司仍會繼續生意磋商，但只限美國，不會與外國的公司進行商業交易，並會完全放下公司的掌控權。

不過，特朗普這番話，似乎違背了他上月在社交媒體Twitter的發文，他當時說入主白宮後”不會有新交易”的說法。

特朗普在記者會上，安排了律師Sheri Dillon交代其商業安排，她說特朗普會將其商業資產交由信託基金管理，之後，兩名兒子會接手打理公司業務。

但有政治操守專家指出，特朗普應全數出售資產，再把現金放到保密信託基金中，由獨立管理人監督，做法與前任總統一樣。

但Dillon表示，這樣安排不切實際，因為特朗普”不應該要瓦解他一手成立的公司”。

特朗普在記者會上亦揚言，利益衝突的規限並不適用於總統，他說”他其實可以一邊處理生意，一邊管治政府”，但他選擇不這樣做，因為”這樣看起來不太好”。

特朗普亦稱，他兩名兒子Donald Jr.和Eric會接手管理公司業務，二人不會與他談及公司任何事宜，他希望在8年後重返公司，兒子會做出一番成績，否則他會對二人說：”你被炒了！”（You’re fired.）

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