特朗普沒派定心丸 白宮總策略師或飯碗不保

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統在維珍尼亞州Charlottesville事件發生後兩天,才發言譴責白人優越主義者,外界盛傳特朗普的幕僚團隊中,極右派的Steve Bannon可能要為此負責,他極有機會飯碗不保。

Steve Bannon是白宮總策略師,近期他不適任的傳聞越演越烈,國安顧問H.R. McMaster更迴避記者能不能與Bannon共事的問題,連特朗普都至少一個星期未與他會面。

前白宮通訊主任Anthony Scaramucci週二晚上深夜談話節目時也表示,Steven Bannon應該離開。

Bannon曾任極右派媒體Breitbart News的總編輯,被認為是白人主義者,為特朗普出許多極右的計策,包括不要點名責備極右派的團體,特朗普週二為他辯護。

特朗普說:”他不是種族主義者,我對你說,他是好人,媒體對他不好,我們看看Bannon接下來會怎樣,他是好人,我認為媒體對他很不好。”

