特朗普指若與金正恩對話無成果會立即離場

特朗普總統說,有信心美朝領袖會面會成功,為朝鮮半島以至全球和平作出貢獻,但強調一旦會面不順利,他會即場離開。

南韓傳媒報道,特朗普建議與金正恩單獨會面,又要求北韓定出棄核時間表,在半年至一年內實現無核化。

特朗普說,有信心與北韓領袖金正恩的會面,能就北韓無核化達成共識。

特朗普認為目前與北韓談判的氣氛前所未有般好,但若果與金正恩談不攏,他會即場離開。特朗普又特別讚揚復活節期間暗訪平壤的中情局局長蓬佩奧,指他與金正恩會面時氣氛很好。

南韓《朝鮮日報》引述外交消息,指蓬佩奧與金正恩見面時,轉達了特朗普希望與金正恩”一對一”會面,因為特朗普認為會面人數愈少,談判愈有機會突破。

而金正恩當面向蓬佩奧確認,北韓有意無核化。

報道指特朗普希望與金正恩會談後,透過發表”無核化宣言”,定出北韓棄核時間表,促北韓在半年至一年時間內,實現”可驗證”、”不可逆轉”的無核化,放棄所有核武。

金正恩原定今個月初觀看兩韓藝術團聯合表演,但後來提早兩日觀看另一場南韓藝術團的演出,有南韓消息指,可能是與蓬佩奧到訪有關。

《紐約時報》報道,蓬佩奧這次秘密出訪,僅得數名中情局人員陪同,無白宮或處理外交的國務院人員隨行。

