律師稱特朗普過去10年沒有收入來自俄羅斯

特朗普總統的律師週五向傳媒發信,指稱在審閱總統過去10年提交的報稅表後,並無發現有任何收入是來自俄羅斯,企圖淡化各界對特朗普與俄羅斯關係的疑慮。

特朗普的律師並無公布報稅表的副本,也沒有提供任何文件支持其說法,因此媒體無法印證他所言是否屬實,而律師只審閱特朗普過去10年的報稅表,因此特朗普在之前有否與俄羅斯有生意往來,目前仍是未知之數。

特朗普一直拒絕公開其報稅表,他曾表示當國稅局完成對其稅務狀況的調查後,就會公開報稅表。

聯邦調查局目前正對特朗普的競選團隊,在大選期間與俄羅斯的關係進行調查,特朗普週四接受NBC電視台訪問時說,他在俄羅斯沒有投資,在俄羅斯也沒有物業,很多人以為他在俄羅斯買下商廈,但其實沒有。

他說曾向一名俄羅斯富商出售佛羅里達州的大宅,也曾從俄羅斯舉行的一次選美賽事賺取收入,但除此以外,他與俄羅斯並沒有生意往還。

