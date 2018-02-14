色情女星稱與特朗普有婚外情 私人律師認付掩口費

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特朗普總的私人律師週二爆料稱，他曾自掏腰包13萬元，給早前聲稱曾與特朗普有性關係的色情片女星Storm Daniels作為掩口費，消息披露後，Daniels的代表律師稱，其當事人已可以公開談論事件，因為掩口費協議已再無約束力。

Stormy Daniels原名是Stephanie Clifford，她在2011年聲稱曾與特朗普有過性關係，名人網站”The Dirty”曾作出報導，後來撤回報導，因為面臨訴訟的威脅。

之後，再沒有人提及這件事，至2016年總統大選前一個月，網站The Smoking Gun再舊事重提，但並未受到主流媒體關注。

至今年1月，華爾街日報指稱，特朗普私人律師Michael Cohen開設的一間有限公司，向Daniels支付了13萬元，阻止她在大選期間討論這宗婚外情。

至週二，Cohen向紐約時報稱，這筆掩口費是他自掏腰包支付，特朗普企業或特朗普的競選陣營都沒有涉及這宗交易，也沒有直接或間接向他退還這筆錢。

另外，Daily Beast也報導指，Cohen正找書商出書，內容將觸及Daniels的事件。

有見及此，Daniels的代表律師稱，掩口費的保密條款已告吹，其當事人可以自由談論涉及特朗普的事。

Daniels指稱，在2006年於內華達州太浩湖一間酒店房，曾與特朗普上床，當時特朗普剛與現任妻子Melania結婚一年，之後兩人仍繼續有交往。

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