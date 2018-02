色情女星稱與特朗普有婚外情 私人律師認付掩口費

By

特朗普總的私人律師週二爆料稱,他曾自掏腰包13萬元,給早前聲稱曾與特朗普有性關係的色情片女星Storm Daniels作為掩口費,消息披露後,Daniels的代表律師稱,其當事人已可以公開談論事件,因為掩口費協議已再無約束力。

Stormy Daniels原名是Stephanie Clifford,她在2011年聲稱曾與特朗普有過性關係,名人網站”The Dirty”曾作出報導,後來撤回報導,因為面臨訴訟的威脅。

之後,再沒有人提及這件事,至2016年總統大選前一個月,網站The Smoking Gun再舊事重提,但並未受到主流媒體關注。

至今年1月,華爾街日報指稱,特朗普私人律師Michael Cohen開設的一間有限公司,向Daniels支付了13萬元,阻止她在大選期間討論這宗婚外情。

至週二,Cohen向紐約時報稱,這筆掩口費是他自掏腰包支付,特朗普企業或特朗普的競選陣營都沒有涉及這宗交易,也沒有直接或間接向他退還這筆錢。

另外,Daily Beast也報導指,Cohen正找書商出書,內容將觸及Daniels的事件。

有見及此,Daniels的代表律師稱,掩口費的保密條款已告吹,其當事人可以自由談論涉及特朗普的事。

Daniels指稱,在2006年於內華達州太浩湖一間酒店房,曾與特朗普上床,當時特朗普剛與現任妻子Melania結婚一年,之後兩人仍繼續有交往。

